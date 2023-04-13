Milyonlarca asgari ücretlinin yüzü gülecek

Asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan koydu. Temmuz ayında asgari ücrete artış kesinleşti. Başkan Erdoğan, seçim manifestosunda 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi. Erdoğan, seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyurdu. En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.

TÜM KESİMLERİ İLGİLENDİRİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık, ister aylık olabiliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 41'i; 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ:

6 aylık enflasyon belirleyici olacak

Yüzde 20 artarsa net 10 bin 200 lira

Yüzde 30 artarsa net 13 bin 10 lira

Yüzde 40 artarsa net 14 bin 11 lira

KIDEM TAZMİNATI DA ARTIYOR

YENİ asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak.

ISSİZLİK ÖDENEGİ DE YÜKSELECEK

ASGARİ ücret artışı, işverenden genel sağlık sigortalılara, isteğe bağlı sigortalıdan evde tarhana yapıp satan kadına birçok kişiyi etkiliyor. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak.