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Haberler Ekonomi Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

14.4.2023

Gazete

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Son dakika... Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

20 NİSAN'DAN 24'NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ

Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.

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