Kamu isçileri için yüzde 30 zam teklifi

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ederken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı. Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Atalay, hükümetin teklifinin kabul edilemez olduğunu ve yeni teklif beklediklerini söyledi. İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret. Mayis ayına kalmadan toplu sözleşme sürecinin tamamlanması bekleniyor.

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