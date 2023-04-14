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Haberler Ekonomi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

14.04.2023, 09:14

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilanda, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b)fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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