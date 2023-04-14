Stajyer havuzu erişime açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın "2023 yılı stajyer havuzu"nun işverenlerin erişimine açıldığını duyurdu. Havuz, 2023 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak. Ofis'ten yapılan açıklamada, "Gençlerimizin iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleyerek becerilerini yetkinliğe dönüştürmelerini hedefleyen programla, 2023 yılında 150 bini kamu kurumlarında, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 binden fazla gence staj imkanı sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca kamu kurumları, Ulusal Staj Programı stajyerlerine asgari ücret ödeyecekler." ifadesi kullanıldı. Öte yandan programa deprem bölgesindeki üniversitelerden başvuran veya ikameti deprem bölgesinde bulunan 75 binden fazla gence, kamu kurumlarının öncelikli staj imkanının sunulmasının sağlanacağı belirtildi.

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