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Haberler Ekonomi İstanbul Finans Merkezi’nde bankalar 17 Nisan’da açılacak

İstanbul Finans Merkezi’nde bankalar 17 Nisan’da açılacak

15.4.2023

Gazete

İstanbul Finans Merkezi’nde bankalar 17 Nisan’da açılacak
Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı, 17 Nisan Pazartesi günü törenle hizmete açılacak. Tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi, mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla İstanbul ve Türkiye'nin yüz akı olacak. Adını dünyanın önde gelen finans merkezleri arasına yazdıracak olan İstanbul Finans Merkezi'nde ilk kurdele, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle 17 Nisan günü kesilecek. Projenin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.
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