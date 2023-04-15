Türkiye’yi dünyada önemli finans merkezi haline getirecek İFM projesinde Berat Albayrak imzası

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı, 17 Nisan Pazartesi günü törenle hizmete açılacak. İstanbul Finans Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi, mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla İstanbul ve Türkiye'nin yüz akı olacak.

BERAT ALBAYRAK: İSTANBUL'A FİNANS MERKEZİ OLMAK ÇOK YAKIŞACAK

Türkiye'nin ekonomide tam bağımsızlığı adına; İstanbul'u güçlü bir finans merkezi haline dönüştürecek İstanbul Finans Merkezi projesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde özel çaba harcayan Berat Albayrak da 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda, Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktararak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak." sözlerini kullanmıştı.

YURT DIŞINDAN ÖNEMLİ BANKA VE FİNANS KURULUŞLARI YER ALACAK

İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

Projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor.

Dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE AKILLI ŞEHİR MODELİ TASARIMI

Merkezde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Ofisler ve alışveriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı. Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı.

Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş imkanı sağlayacak. AVM içerisinde, gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.

5 YILDIZLI OTEL HİZMET VERECEK

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.

BAKAN KURUM: FİNANS MERKEZİYLE BÖLGENİN CAZİBESİ ARTACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde, yeni ortaya konulan imar planı çerçevesinde Fikirtepe'de 15 bin konutluk projeye Bakanlık olarak girdiklerini ifade etmiş ve şunları kaydetmişti:

"15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye girdik, yapıyoruz. Orada da ayın 17'sinde ilk konutların anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımız verecek. Hemen dibinize Ataşehir'de, Ümraniye'de yapmış olduğumuz, projesini ilk günden itibaren takip ettiğimiz, bölgeye değer katacak, bölgenin istihdamına, üretimine katkı sağlayacak finans merkezimizin açılışını da Fikirtepe ile aynı gün, ayın 17'sinde büyük bir coşkuyla yapacağız. Bölgenin kalkınması adına, İstanbul'un finans merkezi olması adına burada çocuklarımızın istihdamı adına, geleceği adına bu adımı atmış olacağız ki bu finans merkeziyle birlikte Ataşehir hem değerini daha da arttıracak hem buradaki aslında dönüşümleri daha da kolaylaştıracak adımları atmış olacağız. Niye? Çünkü burada hem Avrupa'ya hem Orta Doğu'ya hizmet eden bir finans merkezi olacak. Bu finans merkeziyle birlikte işte bölgenin cazibesi de artacak."