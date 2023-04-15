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Haberler Ekonomi Yeniden yapılandırma mesaisine ilave ücret

Yeniden yapılandırma mesaisine ilave ücret

15.4.2023

Gazete

Yeniden yapılandırma mesaisine ilave ücret
Yeniden yapılandırma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatındaki işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi amacıyla ilgili birimlerde çalışanlar için fazla mesai düzenlemesine gidildi. Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati geçemeyecek. Fazla çalışmanın her bir saati için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun (K) Cetveli'nde belirlenmiş fazla çalışma saat ücretinin (5,40 lira) 5 katı esas alınacak. Bu karar hükümleri, 1 Nisan-30 Eylül 2023 dönemi için uygulanacak.
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