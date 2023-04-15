Yeniden yapılandırma mesaisine ilave ücret

Yeniden yapılandırma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatındaki işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi amacıyla ilgili birimlerde çalışanlar için fazla mesai düzenlemesine gidildi. Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati geçemeyecek. Fazla çalışmanın her bir saati için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun (K) Cetveli'nde belirlenmiş fazla çalışma saat ücretinin (5,40 lira) 5 katı esas alınacak. Bu karar hükümleri, 1 Nisan-30 Eylül 2023 dönemi için uygulanacak.

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