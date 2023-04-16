Karadeniz gazı için gün sayılıyor

TÜRKİYE tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazının sisteme bağlanması çalışmalarında sona gelinirken, Filyos Gaz İşleme Tesisi de "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" için gün sayıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde, 2020-2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan'da düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak. Doğal gazın çıkarılması süreci fazlar halinde ilerleyecek. İlk fazda üretilen gazın mayısın ilk yarısında hanelere verilmesi hedefleniyor. Günlük gaz üretimi Faz-1'de 10 milyon metreküp olacak, Faz- 2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküpe ulaşacak.