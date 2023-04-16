Karapınar’da tam kapasite üretim başladı

Kalyon Enerji Yatırımları AŞ Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürler Duman, Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan ve dünyanın tek yatırımcılı en büyük güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin mart itibarıyla tam kapasite elektrik üretimine başladığını bildirdi. Duman, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Güneş Enerjisi Santrali (GES)-1 kapsamında inşası tamamlanan santralin, 20 bin dönüm araziye kurulduğunu belirterek 350 megavat doğru akım ve 1000 megavat lisans gücüne sahip olduğunu söyledi.

KALYON PV'DE

Santrale ait ilk inşaat işlerine Ağustos 2020'de başlandığını belirten Duman, "O günden bugüne enerji üretim kapasitemizi artırdık. Hemen hemen her hafta bir miktar paneli devreye alarak bugün tam kapasiteye ulaşmış bulunuyoruz. Toplam 3 milyon 256 bin 38 tane panelle tam kapasite ile elektrik üretimine mart itibarıyla geçtik." diye konuştu. Karapınar'ın Türkiye'de güneşlenme süresi en yüksek bölge olduğuna dikkati çeken Duman, şöyle devam etti: "Biz bu arazide güneş takip sistemi üzerine kurulu kendi üretimimiz olan panellerle bu santralimizi harekete geçirdik. Paneller Ankara'daki Kalyon PV fabrikasında hammaddeden panele dört aşamada yüzde 80 üzerinde yerlilikle üretildi ve burada kullanıldı."

İNTERNETTE YETERLİ BİLGİ BULUNMUYOR

SANTRALLE yaklaşık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağına işaret eden Duman, şunları kaydetti: "Santral tek bir yatırımcı tarafından tek bir noktada, teknik gereklilikleri ve mühendisliği, bağlantı noktaların inşaatı ve uluslararası finansmanın temini ile beraber kurulmuş dünyanın en büyük güneş santrali olma özelliğine sahip. İnternette dünyanın büyükleri listesinde maalesef hassasiyetle bilgi verilmiyor."