Su ürünlerinde AB birincisiyiz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla ilk sırada yer aldığını belirterek, "Sektörümüzü desteklemeye, dünyada da söz sahibi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Kirişci, "2022 yılında 500 bin tonun üzerinde yetiştiricilik üretimi gerçekleştirirken, 103 farklı ülkeye su ürünleri ihracatı yaptık. Sektörümüzü desteklemeye, dünyada da söz sahibi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 2022'de 1,5 milyar doları aştı. Geçen yıl en yüksek ihracat 296,8 milyon dolarla Rusya'ya yapıldı, bu ülkeyi, 166,7 milyon dolarla İtalya, 157,8 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

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