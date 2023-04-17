Egeli dericiler hedef büyüttü

Pandemi dönemindeki yatırımlarının meyvesini toplayan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDDMİB), 2022 yılında ihracatını 190 milyon dolara taşıdı. Birliğin ihracatı 2023 yılının ilk çeyreğinde 58 milyon dolara ilerledi. Yıllık ihracatta 200 milyon dolara koşan Egeli dericiler, 2026 yılı için 300 milyon dolar ihracat hedefi belirledi. Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) yapılan 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşan EDDMİB Başkanı Erkan Zandar, en çok ihracat yaptıkları ülkenin 26,6 milyon dolarla Almanya olduğunu söyledi.

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