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Haberler Ekonomi Esnaf, bayramda 30 milyarlık ciro bekliyor

Esnaf, bayramda 30 milyarlık ciro bekliyor

17.4.2023

Gazete

Esnaf, bayramda 30 milyarlık ciro bekliyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın Ramazan Bayramı için hazırlıklarını hızlandırdığını belirterek, "Bu yıl 30 milyar liralık beklenen ciro, yüzlerce sektördeki esnafımızın yüzünü güldürecek" dedi. Bayrama sayılı günler kala satış hareketliliğinin başladığını belirten Palandöken, "Bayram alışverişleri esnafımıza can suyu olacak. Gıda fiyatlarındaki artışla birlikte bu alanda merdiven altı üretim çoğaldı. Vatandaşlar bayram alışverişi yaparken dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyen koşullarını sağlamayan merdiven altı ürünlerin insan sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Palandöken, ev yapımı diye maliyetinin altında fiyatlara satılan baklava ve böreklerden uzak durulması gerektiğini kaydetti.
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