Esnaf teşkilatı Mutlu’nun yanında kenetlendi

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İESOB) iftarında, İzmirli oda başkan ve yöneticileri bir araya geldi. Bine yakın katılımın olduğu görkemli iftarda esnaf temsilcileri Zekeriya Mutlu'ya açık destek ve moral verdi. İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, Mutlu'yu göreve davet ederek, "Yılların birikimi ve deneyimi ile Zekeriya başkan esnaf teşkilatını ileriye taşıyacak çalışmaları hayata geçirecek, 128 odası ile dayanışma içinde etkin hizmetler verecektir. Sevgiyi bağrında yaşatan, bilgiye tecrübeye saygı gösteren Ahi geleneğinin temsilcileri, oda başkan ve yöneticilerimiz de başkanlarının yanında duracaklardır" dedi. İzmir Esnaf Teşkilatı'nın deprem bölgesine yaptığı yardımları içeren kısa bir filmin de sunulduğu iftarda, deprem bölgesine yardımların kesintisiz sürdürülmesi gerektiği dile getirildi.

İESOB'NİN SAYGIN KONUMU

İzmir Birliği'nin geçmişten bu yana Türk esnaf teşkilatlarında farklı bir yeri olduğunu belirten Susam, "Gerek ülke genelinde esnaf teşkilatlarındaki çalışmalarım, gerekse parlamentodaki görevlerim esnasında, İzmir Birliği'nin ülke çapında saygın ve seçkin bir konuma sahip olduğunu gördüm. Bu parlak başarıda en büyük pay, omuz omuza, gönül gönüle çalıştığımız ve bizden desteklerini esirgemeyen 128 odamızın başkan ve yöneticilerine aittir" dedi.

SUSAM GÖREVE DAVET ETTİ

Türkiye'nin önemli bir seçim arifesinde olduğuna dikkat çeken Susam, "Parlementoda esnaf sanatkarın sorunlarının gündeme taşınması noktasında İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'nun adaylığı için fikir birliği doğdu. Ancak bu mümkün olmadı. Siyasi partiler listelerinde halkı kucaklayacak toplumsal kesimlerin temsilcilerine yer vermediler. Bize göre parlamento büyük bir fırsatı kaçırdı ama aynı şekilde İzmir Esnaf Teşkilatı için de önemli bir fırsat doğdu. 30 yıldır esnaf teşkilatını ileriye taşımak için güç birliği yaptığımız Zekeriya Mutlu'nun önümüzdeki süreçte de güçlü bir yönetimle esnaf camiası için daha etkin çalışmaları planlayacağına gönülden inanıyorum. Zekeriya başkanı İzmir Esnaf Teşkilatına hizmet vermeye devam etmesi için göreve davet ediyorum. Teşkilatın da Mutlu'nun arkasında tek vücut halinde bütünlüğünü koruduğunu memnuniyetle görüyor ve bu anlamda benim de her türlü desteği vereceğimi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

MUTLU: GÖNÜL SOFRASINDA BULUSTUK

İZMİR Birliği'nin çalışmalarıyla Türkiye'ye yön verdiğini hatırlatan Zekeriya Mutlu ise, 'Korona döneminde hayata geçirilen pek çok desteğin, hipermarketlere ilişkin yasanın, son olarak da SSK-Bağ- Kurluların emeklilik için gün eşitleme çalışmalarının altında İzmir Birliği'nin 128 odası ile yaptığı ortak çalışmalar yatmaktadır. Ar-Ge, Ulaşım, Gıda gibi esnafın hizmetinde olan birimler Türkiye'de sadece İzmir Birliği'ne mevcuttur. 'İlklerin Birliği' olarak anılan İESOB'nin başarısının temelinde, odalarından aldığı güç yatmaktadır. İzmir Birliği odaları ile omuz omuza, dayanışma içinde çalışmaya devam edecektir. İESOB, kurumsal yapısı, uzman kadrosu ve odalarının desteği ile Türkiye'nin saygın, sözü dinlenir, Öncü Birliği olmaya devam edecektir" dedi.

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM

ADAYLIK sürecine ilişkin serzenişlerde de bulunan Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimseyi incitmek istemem. Ama daha adaylığım kesinleşmeden kongre için yapılan imza toplama çalışmaları doğru olmadı. Çok zamansızdı. Şimdi Birlik yönetimindeki arkadaşlardan olağanüstü genel kurulu toplamalarını rica ediyorum. Ben de aday olacağım, odalarımızla birlik beraberlik içinde kaldığımız yerden devam edeceğiz, İzmir Esnaf Teşkilatını daha da ileriye taşımak için gönül birliği yapacağız. İzmir Esnaf Teşkilatı Türkiye'de hep 1 numara olmuştur, 1 numara olmaya da devam edecektir."