İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 38 arttı

İSTANBUL'DAKİ havalimanlarında iç ve dış hatlarda bu yılın ocakmart döneminde toplam 24 milyon 451 bin 843 yolcu seyahat etti. Kovid- 19 salgını sürecinde büyük ölçüde azalan hava yolu trafiği, dünya genelinde ve Türkiye'de 2022'nin başından bu yana hızla toparlanma sürecine girdi. Salgının etkisinin azalmasıyla geçen yılın ilk aylarından başlayan hava trafiği ve yolcu sayılarındaki artış, 2023'ün ilk çeyreğinde de devam etti. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu yılın ilk 3 ayında ağırlanan yolcu sayılarında 2022'ye göre önemli artışlar görüldü. Bu yılın ilk 3 ayında İstanbul Havalimanı'nı 16 milyon 530 bin 471, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 7 milyon 921 bin 372 yolcu kullandı. İstanbul havalimanlarında yılın ocak-mart döneminde toplam 170 bin 410 uçuş yapıldı.

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