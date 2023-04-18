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Haberler Ekonomi Son dakika: Tarım Kredi marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı

Son dakika: Tarım Kredi marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı

Son dakika haberi...Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde Ramazan ayı boyunda temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlenmişti. Yapılan son dakika açıklamasına göre 900 üründe geçerli olmak üzere üzere sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

18.04.2023, 10:51 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023, 11:06

Son dakika: Tarım Kredi marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatılan 900 ürünü kapsayan "Sabit Fiyat" kampanyasına vatandaşların göstermiş olduğu çok yoğun ilgiye karşılık olarak "Sabit Fiyat" kampanyası 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

Açıklama Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sitesinden yapıldı.

Ramazan ayı başında Tarım Kredi marketlerinde başlatılan sabit fiyat uygulamasının 1 ay daha uzatıldığı belirtildi.

Düzenlenen kampanya ile marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 üründe indirim bir ay daha devam edecek.

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