Tüm yurtta yerli ve milli doğalgaz şöleni

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğalgazımızı çıkarıyoruz" müjdesiyle Türkiye çifte bayramı kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin yerli ve milli doğalgazı 20 Nisan Perşembe günü Türkiye Yüzyılı'na atıfla saat 20.23'te Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde düzenlenecek törenle karaya çıkarılacak.

Mayıs ayı başı itibariyle hanelere ulaşmaya başlayacak doğalgaz ile ilgili müjdeler ise törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Türkiye'nin kendi imkanlarıyla keşfettiği yerli doğalgazına kavuşmasına sayılı günler kalırken, arife günü, saat 20.23'te yapılacak tören tüm yurtta şölen havasında geçecek. Başkan Erdoğan'ın kamuoyuyla müjdeler paylaşacağı törenin izlenmesi için İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Samsun ve Batman'da kent meydanlarına dev ekranlar kurulacak. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlık meşalesini Samsun'da yakmış olmasına atıfla bu kentte kurulacak dev ekranlarla "Samsun'da yanan bağımsızlık ateşi, Filyos'la devam ediyor" mesajı verilecek. Türkiye'nin ilk petrolünün çıkarıldığı Batman Raman'dan Filyos'a selam yollanırken, tarihi Haydarpaşa Garı'nda üç boyutlu görsel şölen yaşanacak.

BARIŞ ŞİMŞEK