Tarım Kredi’de fiyatlar sabitlendi

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde temel gıda ve temizlik ürünlerine getirilen "Sabit Fiyat" kampanyası 1 ay süreyle uzatıldı. Ramazan ayında vatandaşın kaliteli ürüne uygun fiyata ulaşabilmesi için 900 üründe fiyatlar sabitlenmişti. Tarım Kredi'den yapılan açıklamayla "Sabit Fiyat" kampanyası 1 ay daha uzatıldı.

Kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumu'na ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik malzemelerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan boyunca fiyat artırımı yapılmayarak sabit fiyat uygulanacak. Kampanyayla vatandaş bayramın tadını doya doya çıkarabilecek.

RANA BÜYÜKTAŞ