Taşınmazlar için 48 ay taksitli yapılandırma

Vadesi 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla geldiği halde 12 Mart itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri, hasılat, ticari kâr payları asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı ve faizleri yapılandırılacak. Milli Emlak Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle kesin izin, arazi izni, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek.

Yİ-ÜFE TUTARI HESABI

Düzenleme ile söz konusu borçların asıllarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacak, gecikme zammı, faiz gibi borçlar silinerek bunların yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının ödenmesine imkan sağlanacak. Tebliğ kapsamından yaralanmak isteyen vatandaşların, 31 Mayıs'a kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili merkez veya taşra birimlerine başvurmaları gerekiyor.

48 AY TAKSİT İMKÂNI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 12 ilde ise başvuru tarihi 31 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Yapılandırılan alacaklar, peşin veya 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda indirim uygulanacak. Taksitle ödeme durumunda ise tercih edilen taksit sayısına göre Kanunun öngördüğü katsayılar uygulanacak. Taksitle ödeme durumunda ilk taksitin son ödeme tarihi 3 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden birer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

MURATHAN YILDIRIM