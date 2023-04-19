Togg’a özel banka kredisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) düzenlenen canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Konuşmasına İFM'nin yapısına ve işleyişine değinerek başlayan Nebati, merkezin 1 milyon 300 bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip olduğunu belirtti.

TİCARETİN MERKEZİ OLACAK

Nebati, İFM'nin günlük 100 bin insanın faaliyette bulunabileceği ayrıca bir yaşam merkezi olduğuna işaret ederek, "Bugün açılışını yaptığımız bu finans merkezine bankalarımız yavaş yavaş taşınmaya başladılar. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank taşınmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 85 bin kişilik bir taşıma işlemi gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki yılın sonunda da 100-103 bin kişilik bir yaşam alan oluşmuş olacak" dedi. Yerli ve milli üretimimiz Togg ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Nebati, havaalanları, otoyollar ve köprüler gibi pek çok yatırım gibi yerli ve milli otomobil Togg'un da Türkiye yollarında olmasından büyük gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Nebati, bakanlar içerisinde Togg'u ilk kullananlardan biri olduğunu belirterek, "Yola çıktığım zaman birçok araç duruyor, vatandaşlar alkışlıyor, fotoğraf çekmeye çalışıyor. İnsanlar bu aracın Türkiye'de üretiliyor olmasından dolayı çok mutlu. Togg bizim milli gururumuz. BDDK üzerinden bankalarımızla konuşarak bir paket oluşturduk. Bankalarımız hazırlıklarını yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra ilan edeceğiz" diye konuştu.

DENİZLİ'DE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

TÜRKİYE'NİN yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'un T10X modeli, Gemlik mavisi rengiyle Denizlililerin beğenisine sunuldu. Delikliçınar Meydanı'nda sergilenen aracı vatandaşlar yakından inceleme olanağı buldu. Aracı görmek isteyenler sıraya girip sürücü koltuğuna oturdu. Vatandaşlar yetkililerden Togg hakkında bilgi alırken, aracın Denizli'de bir süre daha sergileneceği belirtildi. Aracı inceleyen Elanur Doğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Türkiye için yerli otomobilin olmasının büyük başarı olduğunu söyleyen Cihan Arıcı, "60 yıl sonra Türkiye'nin ilk hayali gerçekleşti. Gerçekten çok güzel bir araba" ifadelerini kullandı.