ABD mahkemesinden mesnetsiz davaya ret

ABD'den beklenen Halkbank kararı geldi. Yıllardır süren mesnetsiz davada ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti. 2019 yılında ABD'de federal savcılar tarafından İran'ın petrol ve doğal gaz gelirlerinin aklanmasına yardımcılığı olduğu iddiasıyla açılan davadan Halkbank haklı çıktı ve ABD Yüksek Mahkemesi, kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti. Halkbank hisseleri, bu olumlu gelişmeyle birlikte yüzde 9,99 oranında yükseldi ve 12,55 liradan işlem görmeye başladı. Kararı değerlendiren Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nden Doç. Dr. Filiz Yılmazer, "Bu karar iki ülke arasında olumlu bir karar. İlişkilere olumlu yansıyacaktır" dedi.

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