Bayram öncesinde tüm otobüs biletleri tükendi

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı için satılan biletlerin hemen hemen tükendiğini belirterek, otobüs firmalarının 79 şehre ek sefer düzenlediğini bildirdi. Seferlere talebin önceki bayramlar gibi olmadığını belirten Özcan, "Önceden biletler bayrama 10 gün kala tamamen tükeniyordu. Ancak şimdi bayrama birkaç gün kala biletler tükeniyor" diye konuştu. Ramazan Bayramı'nın sektöre fayda sağlayacağını vurgulayan Özcan, bayramdan sonra yaz sezonunun açılmasıyla sefer sayısında artış beklediklerini kaydetti.

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