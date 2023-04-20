  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bayram öncesinde tüm otobüs biletleri tükendi

Bayram öncesinde tüm otobüs biletleri tükendi

20.4.2023

Gazete

Bayram öncesinde tüm otobüs biletleri tükendi
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı için satılan biletlerin hemen hemen tükendiğini belirterek, otobüs firmalarının 79 şehre ek sefer düzenlediğini bildirdi. Seferlere talebin önceki bayramlar gibi olmadığını belirten Özcan, "Önceden biletler bayrama 10 gün kala tamamen tükeniyordu. Ancak şimdi bayrama birkaç gün kala biletler tükeniyor" diye konuştu. Ramazan Bayramı'nın sektöre fayda sağlayacağını vurgulayan Özcan, bayramdan sonra yaz sezonunun açılmasıyla sefer sayısında artış beklediklerini kaydetti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA