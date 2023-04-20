e- ticaret sektörü yüzde 109 büyüdü

Elektronik ticaret (e-ticaret) hacmini her yıl daha da büyüten Türkiye'nin e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109 artışla 800 milyar TL'ye ulaşırken, sektör 2023'te gözünü trilyon TL'lere dikti. 2022 e-ticaret verilerini değerlendiren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Türkiye'nin 1 trilyon dolar dış ticaret hedefi, e-ticareti de büyütecektir. Artık e-ticarete de trilyon TL'leri konuşmanın vakti geldi" diye konuştu. Ticaret Bakanlığının "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi"nde 2022 yılı verileri yayınlandı. Bu verilere göre Türkiye'nin e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109 artarak 800 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde sipariş adedi yüzde 43 artış ile 3 milyar 347 milyondan 4 milyar 787 milyona yükseldi. Bu dönemde perakende e-ticaret hacmi 458 milyar TL olarak gerçekleşti.



KADINLARA ÖZEL TEŞVİK

Hakan Çevikoğlu, "Bakanlığımızın 2023 yılı hedeflerine baktığımızda kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarını teşvik edecek, hizmet kooperatifleri başta olmak üzere kooperatifler yolu ile güçlendirilmesini sağlayacak adımlar atılacak" dedi. Çevikoğlu, bir diğer hedeflerinin de diğer ülkelerin Türkiye e-ticaret sitelerinden yaptığı harcama oranını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.



BARIŞ ŞİMŞEK

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