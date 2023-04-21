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Haberler Ekonomi Bakcycle’da geri sayım başladı

Bakcycle’da geri sayım başladı

21.4.2023

Gazete

Bakcycle’da geri sayım başladı
Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri'nin dikey entegrasyon yapısını tamamlayan beşinci şirketi Bakcycle Geri Dönüşüm AŞ, faaliyete geçmek üzere geri sayıma başladı. Nihai kullanımını tamamlayan polietilen esnek ambalaj atıklarının, yeniden esnek ambalaj sektöründe hammadde olarak kullanılabilmesi için geri dönüşümünü sağlayacak olan Bakcycle, dünyada da sayılı tesisler arasında yerini alacak. Son teknolojiler ile donatılan tesiste, TOMRA sensör tabanlı ayıklama makineleri sayesinde karışık esnek ambalaj atıklarının renk, yoğunluk, hatta bağ yapılarına kadar yüksek doğruluk oranları ile ayıklanması sağlanacak.
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