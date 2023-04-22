Deprem sonrasında konut tercihleri değişti

İnsanların konut alırken artık daha bilinçli tercihler yaptıklarını kaydeden Okay, satılık ve kiralık konutlarda talep artışı yaşandığını dile getirdi. Kentsel dönüşüme giren binalarda yaşayanların da kiralık konut talep ettiklerine dikkat çeken Gülçin Okay, "İzmir birinci derecede deprem bölgesi. Kentsel dönüşüm projeleri de deprem sonrasında daha çok gündeme gelmeye başladı. Bu durum zaten az olan kiralık konutlara olan talebi ve fiyatları da artırdı" diye konuştu.



PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

İzmir'de konut sorununun aşılması için yeni arsalar üretilmesi gerektiğini hatırlatanOkay, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir farklı şehirlerden nitelikli göç alıyor. İzmir'de daha uygun maliyetli bölgelerde yeni konutlar üretilmezse, fiyat artışı da kaçınılmaz olur. Konut sürekli artan bir ihtiyaç. FCTU olarak profesyonel ekibimizle konut satış ve kiralamaları konusunda yaygın bir hizmet ağımız var. Arsa satışları, ofis, fabrika, depo ve ticari alanlar konusunda da etkin hizmetler sunuyoruz. FCTU bünyesindeki Profesyonel Tesis Yönetimi birimimizle de site, plaza, iş merkezi ve AVM'lere profesyonel tesis yönetimi hizmeti sunuyoruz. Profesyonel tesis yönetimi, gayrimenkule yüzde 15 - 20 oranında değer katıyor. Üstelik yıllardır elde ettiğimiz deneyimler sonucunda birçok sorunun önüne daha oluşmadan geçebiliyoruz" dedi.

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