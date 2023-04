“Güvenli liman arayan yatırımcılar rotasını gayrimenkule çeviriyor”

Yaşanan depreme rağmen gayrimenkule olan talebin canlı olduğunu kaydeden Hasan Can Çalgır, döviz, altın ve coin piyasalarında aradığını bulamayan yatırımcıların, güvenilir liman olarak gayrimenkule yöneldiğini dile getirdi. Türkiye genelindeki GHO ofislerinin sayısının artmaya devam ettiğini ve hedeflerini büyüttüklerini belirten Hasan Can Çalgır, "İzmir merkezli bir firma olarak Türkiye genelinde yeni ofislerle hizmet ağımızı genişletiyoruz. Son olarak Ankara Çankaya, Fethiye, Buca ve Bornova ofislerimizi açarak 33 şubeye ulaştık. 2023 yıl sonunda 50 ofis hedefimize ulaşmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda GHO çatısı altında 150 danışmanla hizmet veriyoruz. Yıl sonunda bu rakamı da 250'ye yükselteceğiz" dedi.



EN GÜVENİLİR YATIRIM

Enflasyon nedeniyle inşaat arsa ve personel maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çeken Hasan Can Çalgır, "Konutta fiyat artışı devam edecek. Önümüzde bir seçim var. Sonuç ne olursa olsun gayrimenkule olan ilgi de fiyatlar da artmaya devam edecek. Burada altını çizmem gerekir ki; asıl ihtiyaç sahiplerinden daha çok lüks konuta ilgi gösterenler daha fazla. Satılık ev, arsa ve ticari alanlar ilgi görüyor. Toprağa olan yatırım da çok arttı. Artık imar vasfı olmayan tarla ve bahçe statüsündeki araziler bile talep görüyor. İnsanlar farklı konut alternatiflerine de yöneliyor. Şu anda gözde konut tiplerinden olan Tiny House (küçük ev) üreten Piccolavita markasının satışını da gerçekleştiriyoruz. Gayrimenkule olan talep, güvenilir bir yatırım olarak görüldüğü için güncelliğini koruyor. Hem yurt içi hem de yurt dışına yönelik satış faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Orta vadede yurt dışında da master franchiselarla GHO ofislerimizi kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı

