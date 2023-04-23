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Haberler Ekonomi Milli helikopter Gökbey yerli motorla uçuş yaptı

Milli helikopter Gökbey yerli motorla uçuş yaptı

23.4.2023

Gazete

Milli helikopter Gökbey yerli motorla uçuş yaptı
Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen T625 GÖKBEY Helikopteri'nin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor. TEI tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft Motoru ile ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı. GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

BETÜL USTA (ANKARA)
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