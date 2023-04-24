Eskinazi’den EGSD’YE dayanışma ziyareti

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Giyim Sanayicileri Derneği'ni (EGSD) ziyaret etti. EGSD Dernek Merkezi'nde EİB koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'yi ağırlayan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Eskinazi'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. EGSD'nin İzmir'in önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EGSD ile işbirlikleri ve dayanışma içinde olduklarını ifade etti. EGSD'nin yeni Dernek Merkezi'nde yapılan görüşme sonrası konuşan Eskinazi, "Ülkemiz tekstil sektörüne sahip çıkmalı. Döviz kurunda ve enerji fiyatlarında iyileştirme yapılmalı" dedi. Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk de sektörün teşviklere ulaşmasının kolaylaştırılmasını istediklerini dile getirdi.

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