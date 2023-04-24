“Yerli doğalgazı kısa sürede tüm yurdumuz kullanacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'den birinci sırada milletvekili gösterildiği Eskişehir'de açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen ve karaya getirilen doğal gazın tüm Türkiye'de kullanılacağını belirterek, "Rabbimize ne kadar hamdetsek azdır. Bu kolay olmadı, ayrı bir hadise ama 2,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde karadan 170 kilometre açıkta, su seviyesinden 5 bin metre derinlikte, tam 10 tane kuyu açtık. İnsanın inemediği, çalışamadığı derinlikte robotlarla çalıştık. Gemilerle boruları döşedik, karaya kadar getirdik. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde de tüm yurdumuz kullanacak" dedi.

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