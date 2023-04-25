Togg teslimatları ay sonu başlıyor

GEMLİK'TE SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesinde açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, bu ayın sonundan itibaren TOGG teslimatlarına başlanacağını açıkladı. 607 bin metrekare arazide toplamda 20 GWs kapasitesi olacak bir tesisin temelini attıklarını dile getiren Karakaş, "Toplamda 6-7 bin civarında bir istihdam sağlayacaktır. TOGG'da da bu rakam yüksek bir rakamdı. İkisinin birbirine sağladığı istihdamı düşünürsek TOGG ile beraber 20 bin üzerinde bir istihdam sağlanır" şeklinde konuştu. Karakaş TOGG sırası bekleyenlere de müjdeli haberler vererek, "Bu ayın sonundan itibaren teslimatlarımıza başlıyoruz. Buradaki özendiğimiz konu biz beklediğimizin üzerinde bir talep aldık. Aldığımız siparişleri belli bir imalat sırasına koyup üretime odaklanıyoruz. Sizler için önümüzdeki senenin kapasitesini arttırmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu sağladığımızda daha fazla kullanıcımıza ulaşmış olacağız" dedi.

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