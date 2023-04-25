Yurtdışı borçlanma ile EYT aylığı bağlanabilir

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı başvuruda bulunurken, konsolosluklarda da yoğun mesai sürüyor. Söz konusu vatandaşların yurtdışı borçlanma ile başvuranlara emekli aylığı bağlanabilmesi yaşadıkları ülkedeki sigorta kasasından güncel hizmet belgesini alıp Türkçeye çevrilen metni konsolosluğa onaylatarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilmesi gerekiyor.

Türkiye'de hiç bir sigorta girişi olmayıp yurt dışında çalışan Türk vatandaşı borçlanma ile hizmet kazanarak EYT ile emekli olabiliyor. Yurt dışında yaşayan ve yurtdışında kaldıkları sürelerin Türkiye'de geçmiş sigortalılık sürelerine eklenmesini isteyen vatandaşlar tarafından yurt dışı borçlanma yapılabiliyor. Yurt dışında geçirdikleri süreleri Türkiye'de sigortalılık sürelerine sayılarak ortaya çıkan borcun ödenmesiyle emeklilik hakkı doğuyor. Avrupa'da yaşayıp hiçbir işte çalışmayan ev kadınları da yurt dışı borçlanması yapabiliyor. Türkiye'de sigorta girişi olmayıp yurt dışında 25 yıl çalışan bir Türk vatandaşı borçlanma ile Türkiye'de çalışır gibi hizmet kazanıp EYT'li olabilir. Geçen yıl günlük 96 lirayla borçlanılırken bu yıl 150 lira ile borçlanarak yurtdışı borçlanma yapılabiliyor.

HAZAL ATEŞ