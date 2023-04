Dünyanın saç bakım merkezi Türkiye

Doğal güzellikleri ve tarihsel zenginliğiyle her yıl çok sayıda turisti cezbeden Türkiye, sağlık turizmi ve özellikle de saç ekiminde dünyanın lider ülkelerinden biri.



THE SUN'DA YER ALDI

Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı Servet Terziler de, geçtiğimiz yıl 1 milyon kişinin Türkiye'ye saç ektirmeye geldiğini açıkladı. Saçlarını yaptırmak için Türkiye'ye gelen Laiba adlı yabancı bir sosyal medya kullanıcısı da, aldığı hizmeti aşama aşama paylaştı. İngiltere basınından The Sun gazetesi ise, "Salon deneyimini belgeleyen ve yakın zamanda evlenen güzellik hayranı, yaşadığı süreçle birçok kişinin ağzını açık bıraktı" diye yazdı. Türkiye'ye gelerek salon deneyimini görüntüleyen Laiba, saç rengi, saç kesimi ve kollajen tedavisi için 250 dolar (4 bin 850 Türk Lirası) ödediğini açıkladı. Laiba, daha önce aldığı hizmetlere kıyasla "daha ucuz ve çok daha iyi" yorumunu yaptı. Binlerce görüntüleme videoya çok sayıda "Türk kuaförleri en iyisi" yorumu yapıldı.

