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Haberler Ekonomi Et ve Süt Kurumu’ndan indirimli et hamlesi

Et ve Süt Kurumu’ndan indirimli et hamlesi

26.4.2023

Gazete

Et ve Süt Kurumu’ndan indirimli et hamlesi
Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Kayhan, Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) bünyesinde faaliyet gösteren marketlere bu haftadan itibaren ihtiyaç duydukları kadar karkas et temin edeceklerini belirtti.



SÖZLEŞME İMZALANDI
Kayhan, ESK'nin kırmızı et piyasasını düzenleme görevi olduğunu ifade ederek, "Aralık 2022'den beri kırmızı et fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. Kurumumuz, önce fiyat artışlarının nedenini inceledi. Fiyat artışının büyük ölçüde arz talep dengesizliğinden kaynaklandığı sonucu ortaya çıktı. Üretim maliyetleri yüzde 84 artarken fiyat artışının yüzde 140'ın üzerinde olduğunu tespit ettik" dedi. Arz talep dengesini sağlamak için çalışmalar yaptıklarının bildiren Kayhan, bu kapsamda ilk etapta 85 bin başlık canlı hayvan alımı sözleşmesi imzaladıklarını, canlı hayvanların ülkeye girişlerinin başladığını dile getirdi.
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