Fahiş kira artışına yaptırım kapıda!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, konuyla ilgili yeni dönemde yaptırım getirmenin söz konusu olduğunu belirtti.Bozdağ, 3 alternatif hazırladıklarını belirterek, "Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Hapis cezası ya da adli idari para cezası gibi bir durumda, insanlar kurala uyma konusunda özenli davranır" dedi. Bozdağ şöyle konuştu: "Haklı bir neden olmadan piyasa koşullarına aykırı bir biçimde sırf haksız kazanç elde etmek maksadıyla girişiyorsa buna kanun bir yaptırım ayarlayabilir. Bu yasal düzenleme. Sadece kira değil başka tüketim maddeleriyle ilgili de bazı değerlendirmelerimiz var."Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırlandığını belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hapis cezası olabilir. Adli para cezası olabilir. İdari para cezası öngörülebilir. İdari para cezası olursa kabahat olur. O ayrı bir kanun da düzenlenmesi gerekir ama diğerleri Türk Ceza Kanunu'nda. Şimdi bizim öngörümüz Türk Ceza Kanunu'nda bu alanda bir değişikliğin yapılması yönündedir. Bu konuda bir adım atacağımızı aziz milletimizin bilinmesinde fayda var" dedi.