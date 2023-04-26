Martta 523 milyar lirayı karttan harcadık

Türkiye genelinde martta kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artarak 523,2 milyar TL'ye yükseldi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mart ayına ilişkin istatistikleri yayınladı. Kredi kartı sayısı yüzde 18 artışla 104,1 milyona, banka kartı yüzde 13 yükselişle 174,4 milyona, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 27 artışla 75,9 milyona ulaştı. Geçen ayki kredi kartlar ödemelerinin 416,8 milyar TL'si kredi kartlarıyla, 97,9 milyar TL'si banka kartlarıyla, 8,5 milyar TL'si ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Büyüme oranı kredi kartlarında yüzde 114, banka kartlarında yüzde 132, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 113 olarak gerçekleşti.

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