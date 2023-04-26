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Haberler Ekonomi ‘TMO üreticimizin yanında’

TMO üreticimizin yanında’

26.4.2023

Gazete

‘TMO üreticimizin yanında’
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2023 yılı için TMO'nun hazırlıklarının son aşamada olduğunu belirterek, "Sürekli sahada olan bir kurum olarak faaliyet alanımızdaki ürünleri yakından takip ediyoruz. Yağışların devam etmesi umutlarımızı artırdı. Bereketli bir yıl olmasını bekliyoruz" dedi. Güldal, "2023 yılı kurak başladı. Ancak son dönemde alınan yağışlar üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Beklentimiz, bundan sonraki aşamada herhangi bir aksilik yaşamadan hasat sezonuna girilmesi yönünde" dedi. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da TMO'nun üreticinin yanında olacağının altını çizen Güldal, "Biz üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan bir politika izliyoruz. Üreticimiz müsterih olsun. TMO onların yanındadır" dedi.
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