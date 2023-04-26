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Haberler Ekonomi Türk üreticilerden Almanya’ya lokum çıkarması

Türk üreticilerden Almanya’ya lokum çıkarması

26.4.2023

Gazete

Türk üreticilerden Almanya’ya lokum çıkarması
Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı ISM 2023; Köln Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 76 ülkeden, yaklaşık 1.774 firmanın yer aldığı fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştiren İHBİR öncülüğünde; Türkiye, toplam 80 firmayla temsil edildi. ISM Fuarı'nın; şekerli, kakaolu, unlu mamuller grubunda dünyadaki ilk ve en büyük fuarlardan bir tanesi olduğunun altını çizen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; Türkiye'nin 25 yıldır fuarda düzenli bir şekilde yer aldığını, İHBİR olarak ise 15 yıldır milli katılım organizasyonu ile katılım sağlandığını belirterek "Birçok sektörden yoğun bir ilgi var. Türk firmaları olarak fuarlara bir hareketlilik katıyoruz" dedi.
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