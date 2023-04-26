Zincir marketlerin itirazı reddedildi

Rekabet Kurulu tarafından haklarında verilen 2.7 milyar TL'lik idari para cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 5 zincir market ile 1 tedarikçi firmanın açtığı davalarda ret kararı çıktı. Rekabet Kurulu, koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında yürütülen soruşturmada 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında 2021 yılında toplam 2,7 milyar lira idari para cezası uyguladı.



REKABET İHLALİ

İdari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Ankara 7. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davalarda, öncelikle tüm teşebbüsler açısından yürütmenin durdurulması isteminin reddine, ardından yapılan yargılama neticesinde, 14 Mart 2023'te davaların reddine karar verilerek, teşebbüsler hakkında verilen Kurul Kararının hukuka uygun olduğu hükme bağlandı. İhlaller nedeniyle BİM'e 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA'ya 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros'a 517 milyon 672 bin 762,75 lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Savola Gıda'ya 22 milyon 210 bin 998,63 lira ile 11 milyon 105 bin 499,32 lira para cezası kesilmişti. ŞOK Marketlere 384 milyon 369 bin 37,15 lira ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) 646 milyon 582 bin 329,39 lira idari para cezası kararlaştırılmıştı.

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