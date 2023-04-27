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Haberler Ekonomi ASKON'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek

ASKON'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destekte bulunan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘a ve Cumhur İttifakı Listelerine hayırlı zaferler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

27.04.2023, 10:02

ASKON’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destekte bulundu.

Orhan Aydın, "Anadolu Aslanları (ASKON) olarak yerli ve milli her meselenin destekçisi olduğumuz gibi bugünde Türkiye Yüzyılı'nda Büyük Türkiye Mimarının yanındayız." açıklamasında bulundu.

"14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı Listelerine hayırlı zaferler diliyoruz." ifadelerini kullanan Aydın, desteğini belirtti.

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