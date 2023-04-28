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Haberler Ekonomi Et ve Süt Kurumu fiyatları sabitledi

Et ve Süt Kurumu fiyatları sabitledi

28.4.2023

Gazete

Et ve Süt Kurumu fiyatları sabitledi

ET ve Süt Kurumu, (ESK) Ankara ve İstanbul'da perakende satış amacıyla sabit fiyatla et teminine başladı. Et ve Süt Kurumu, 190 liradan kıyma ve 210 liradan kuşbaşı satma imkanı tanıyacak.

KARKAS ET TEMİNİ
ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) bünyesinde faaliyet gösteren marketlere bu haftadan itibaren ihtiyaç duydukları kadar karkas et temin edeceklerini belirterek, "Fiyatta denge oluşuncaya kadar tedbirlerimiz devam edecektir" dedi. Öte yandan Et ve Süt Kurumu Türkiye'nin birkaç bölgesinde özellikle büyük kentlere yakın alanlarda ortalama 20 bin baş hayvanın olacağı besi çiftlikleri kuracak

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