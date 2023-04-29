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Haberler Ekonomi Bakan Koca: Sözleşmeli 81 bin personel kadroya geçti

Bakan Koca: Sözleşmeli 81 bin personel kadroya geçti

29.4.2023

Gazete

Bakan Koca: Sözleşmeli 81 bin personel kadroya geçti
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 81 bin 108 personelin, 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır" dedi.
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