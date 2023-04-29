Kentsel dönüşümle riskli bina kalmayacak

Bir deprem ülkesi olan Türkiye güvenli binalar için de harekete geçmiş durumda. Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı bu güne kadar Türkiye genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdi. Yerinde, gönüllü ve hızlılık ilkelerini merkeze alan adımlarla hareket eden bakanlık bir yandan da 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimini tamamladı.

HER KONUT DÖNÜŞÜME GİRECEK

Bütün bu çalışmalar sonunda nüfusumuzun yüzde 65'ine denk gelen 55 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlar da yaşamaya başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu anda 81 ilde ve 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümünün devam ettiğini söyledi. Bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 37 bin sosyal donatısıyla birlikte tam 1 milyon 180 bin sosyal konut inşa edilerek yapı stokunun güçlendirildiğini belirtti.

Kurum, "Deprem tehdidi başta olmak üzere afet risklerine maruz konumda bulunan yerleşim alanları ve özellikle 1999 yılı öncesi inşa edilen yapı stokunun niteliksiz oluşu da göz önünde bulundurulduğunda 2035 yılına kadar acil dönüşmesi gereken 6.5 milyon konutun yenilenmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bakanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda hedef; kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konut bırakmamak" dedi.

1.5 MİLYON KONUT

İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan ilk etapta durumu acil olan 300 binin, 200 bini yerinde, 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde 1 yılda tamamlanması hedefleniyor. Böylece İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamak amaçlanıyor.

DEVLET DESTEGIYLE BINALAR YENILENECEK

DÜNYA tarihinin en büyük şehircilik hamlesi olan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" projesiyle dayanıksız binalar devlet desteğiyle kentsel dönüşüme dahil edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası başlattıklarının müjdesini verdi. "Yarısı Bizden" projesiyle İstanbul'da en az 6 milyon vatandaş güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarına kavuşacak. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı devlet tarafından karşılanacak.

2 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

YÜZYILIN dönüşümünde ilave nüfus getirmeden İstanbul'da tespit edilen 220 bin binadaki 1,5 milyon riskli konutun dönüşümü için şehrin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 500'er bin rezerv konut üretilecek, 500 bin konutun da yerinde dönüşümü sağlanacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülecek olan kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" projesiyle vatandaşlar yeni ve güvenli yuvalarına uygun taksitlerle kavuşacak, dönüşüm sürecine dahil olan vatandaşların konutlarının inşaatı en geç 2 yıl içinde tamamlanacak. Bu süreçte vatandaşlara 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak. Ayrıca proje kapsamında İstanbul'da aylık 3 bin 500 lira olan kira yardımı 5 bin 250 liraya yükseltildi.

10 YIL VADELİ KREDİ İMKANI

KENTSEL dönüşüm sürecine dahil olacak vatandaşlara, borçlanacakları miktarda ise devlet tarafından çeşitli kolaylıklar sağlanacak. 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşın maliyeti 1,5 milyon lira çıktıysa bunun 750 bin lirasını devlet hibe edecek. Kalan 750 bin lirasını vatandaşın kendisi ortaya koyarak evini yenileyebilecek.

Vatandaşlar, yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/ TEFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Dolayısıyla cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaş bile devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümler, TOKİ güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştirilecek.

ÇAĞRI ZÖRER