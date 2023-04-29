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Haberler Ekonomi “Vatandaşın her sorununu dinleyip çözüm üreteceğiz”

“Vatandaşın her sorununu dinleyip çözüm üreteceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’yi Valilik ziyaretinde yöresel kıyafetli çocuklar çiçekle karşıladı.

29.4.2023

Gazete

“Vatandaşın her sorununu dinleyip çözüm üreteceğiz”
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, toplantı ve ziyaretleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da temaslarda bulundu. Valilik şeref defterini imzalayan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, bağımsızlık, özgürlük, istikrar ve istikbal uğruna ömrünü adamış ve bu konuda her türlü fedakarlığı göstermiş Afyonkarahisar'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Kirişci, "Bugün 45.'sini gerçekleştireceğimiz sektör buluşması başta olmak üzere bütün etkinliklerle hem Tarım ve Orman Bakanlığı olarak faaliyetleri hemşehrilerle paylaşmış olacağız. Hem onların sorunlarını dinleyeceğiz. Hem de Afyonkarahisar'a ne yapılabilir? Ne çözüm üretilebilir? Hangi katkılar sağlanalabilir? Bu kurumlarda da bir istişare mahiyette görüşmelerimiz olacak. Elbette resmi ziyaretleri de bu çerçevede gerçekleştiriyoruz" dedi.
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