Esenboğa’dan Hazine’ye 140 milyon euro kira geliri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Esenboğa Havalimanı Kamu-Özel işbirliği ihalesi kira bedelinin yüzde 25'i olan 140 milyon euronun peşin olarak 27 Nisan'da ödendiğini duyurdu. İhaleyi kazanan TAV'ın ilk etapta 210 milyon 303 bin 538 euro, ikinci etapta 87 milyon 242 bin 540 euro olmak üzere toplam 298 milyon euro yatırım taahhüdünde de bulunduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, ihalede yolcu garantisinin bulunmadığına vurgu yaptı. Esenboğa Havalimanı ihalesinin ekonomiye olan güveni gösterdiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Havacılık sektörüne yaptığımız yatırımlar bu güveni daha da pekiştiriyor. Hızla gelişen havacılık sektöründe dünyada daha fazla söz hakkımız olacak" dedi

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