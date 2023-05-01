1 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlandı

Ordu'nun Ünye ve Akkuş ilçeleri ile Tokat'ın Niksar ilçesini birbirine bağlayan Ünye-Akkuş- Niksar kara yolunun temel atma töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "29 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Türkiye kazandı, milletimiz kazandı.



'MİLLETİMİZ KAZANACAK'

Bu yatırımlar sayesinde her yıl tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz" dedi. Son 21 yılda eser ve hizmet fırtınasının devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye, devlet aklı ile üretilmiş planlar ve projeler sayesinde alıp, başını gidiyor. Tabii ki bu, birilerinin zoruna gidiyor, gidecek de. Milletimiz ile milletimizin yolunu açmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de hayal edilen projelerin, gerçeğe dönüştüğünü belirten Karaismailoğlu, "Çok çalışacağız. Sonucunda milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük ülke ve dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmiş Türkiye için koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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