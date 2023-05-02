Son dakika! Bakan Nebati’den kritik enflasyon mesajı

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Para'da ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtldı. Bakan Nebati enflasyondaki düşüşün hızlanacağını belirterek, "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siz niçin faiz düşürmeye gidiyorsunuz. Biz tüm dünya ülkelerinde olmasa da büyük çoğunluğun denediğini yaptığımızı, enflasyonu çok hızlı bir şekilde değil, zamana yayarak, büyümeden taviz vermeden, yani işsizliğe de yok açmadan bu işi sürdüreceğimizi ifade ettiğimizde bekleyelim görelim dediler.

Birçok ülke resesyonla karşı karşıya kalıp resesyon riskiyle ciddi şekilde imtihan edilirken, faiz artırıldığı için de ABD'de 500 milyar dolarlık maliyete sebep olan 3 bankanın iflas etmiş olması bizim haklılığımızı ortaya koyması açısından örneklik teşkil etti.

Aralık ayında baz etkisiyle de olsa düşme olacağını, sonrasında da bu düşmenin almış olduğumuz makroekonomik tedbirler, parasal politikalarla hareket ederek, çözümle azalacağını ifade ettik. Kasım ayında bir miktar düşme gösterdiğinde boynunu aşağı çevirdi. Aralık ayında baz etkisiyle olan indirim bundan sonra kalıcı olarak enflasyonun aşağı yönlü hareket etmesini sağlayacak şekilde her geçen ay gerçekleştiğini görüyoruz.

'ENFLASYON YÜZDE 50'NİN ALTINA İNECEK'

Merkez Bankası gözlemlerken TÜİK resmi çalışmalarını yapıyor. Biz de Hazine Bakanlığı olarak ekiplerimizle değerleme yaparız, öncü göstergeler gösteriyor ki enflasyon 50'nin oldukça altına inecek şekilde.

Beklentimiz doğrultusunda geleceğini yarın açıklanacak enflasyonun yüzde 45'lerin altında olabileceğine ilişkin savımızı güçlendiriyor.

Böylesine bir ortamda, her türlü iyileştirmenin yapıldığı EYT'den memur maaşlarına, asgari ücrette yüksek iyileştirmeler yapılmasına rağmen enflasyonun beklentinin altında geliyor olması aldığımız kararın ne kadar y erinde olduğunu göstermesi açısından örneklik teşkil ediyor.

Önümüzdeki günlerde mevsim şartlarında oluşan gıda fiyatlarındaki gevşemenin haziran, temmuz, ağustos ayında enflasyonu aşağı yönlü hızlandıracağı beklentisini güçlendiriyor.

Benzin fiyatlarında düşme var. Tarım alanında gübre fiyatları yüksek noktalara gitmişti bugün gübre fiyatları geçen yılın fiyatlarının altında girdi maliyetlerinde geçen yıla kıyasla iniş var. Türkiye'de gıda fiyatları genel endeksin üstünde seyrediyor.

PATATES, SOĞAN FİYATLARI HAKKINDA

Mevsimler şartlar daha uygun gittiğinde üretim artıyor. Soğan, patates gibi fiyatlar belli bir süre pik y apar sonra normal seviyeye gelir. Aşağı yönlü gider sonra tekrar aynı seviyeye gelir. Mersin'de bu yıl limon üretiminde patlama olmuş rekoltedeki büyüklükten dolayı fiyatta aşağı yönlü iniş vardı. Biz katkı sağlayarak üreticilerin nefes almasını sağladık.





TOGG'u ,TCG Anadolu'yu Akkuyu Nükleer Santrali konuşurken siz bütün kampanyayı soğan üzerinden kurarsanız toplum bir karşılığının olmadığını anlar.

Et üretimi yeterli, fiyatlarla ilgili oynama var gerekli çalışmayı yapıyoruz. Lütfen vatandaşlarımıza bu tür sanal operasyonlara karşı teyakkuz halde olmalarını istirham ediyorum.