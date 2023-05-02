Üreticide 2,5 lira olan limon markette 16 lira

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının yüzde 573,6 ile en fazla limonda görüldüğünü, üreticide 2,5 lira olan limonun markette 16 lira 84 kuruşa satıldığını kaydetti. Nisan ayında en fazla fiyat farkı limonda gerçekleşti. Nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının yüzde 573,6 ile en fazla limonda görüldüğünü ifade eden Bayraktar, "Limondaki fiyat artışını yüzde 261,2 ile elma, yüzde 209,8 ile kuru üzüm, yüzde 181 ile kuru incir, yüzde 179,1 ile ıspanak, yüzde 177,5 ile patlıcan, yüzde 175,8 ile sivri biber, yüzde 175,7 ile maydanoz, yüzde 152,9 ile kırmızı mercimek takip etti. Limon 6,7 kat, elma 3,6 kat, kuru üzüm 3,1 kat, kuru incir, ıspanak, patlıcan, sivri biber ve maydanoz 2,8 kat, kırmızı mercimek ve marul 2,5 kat, salatalık 2,4 kat fazlaya markette satıldı. Üreticide 2 lira 50 kuruş olan limon 16 lira 84 kuruşa tüketiciye satıldı" dedi.

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