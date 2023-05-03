Antalya, 4 ayda turist rekoru kırdı

Kentin turizm verilerindeki artış tüm hızıyla devam ederken 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğrayan Antalya, rekor tazeledi. Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında nüfusu artış gösteren Antalya, depremlerin ardından depremzede vatandaşları da misafir etti. Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen, 2022 yılındaki 13,5 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği kent, 2023 yılına rekorla girdi. Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, turizm noktasında 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 798 bin 595 oldu. Bu sayı, turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti.



ALMAN TURİSTLER ZİRVEDE

2023 yılında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından milletler sıralamasında Alman turistler, Rus turistleri geçerek liderliği devraldı. 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında Antalya'ya en çok turist 446 bin 542 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 393 bin 932 turistle Rusya, sonra da 201 bin 749 turistle İngiltere takip etti.

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