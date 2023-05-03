1 milyon EYT’linin işlemleri tamam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenlemeyi duyurarak hem memurlara hem de emeklilere müjde vermişti. Bu kapsamda Hükümet yetkililerinden çalışan tüm kesimlere ve emeklilere ilişkin müjde üstüne müjdeler gelmeye devam ederken Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek" diye konuştu.Cumhur İttifakı üyesi BBP Lideri Mustafa Destici, İstanbul Pendik'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını destekleyen Destici, "Hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz ne istiyor. Maaşları artsın istiyor. Artırıldı ama inşallah temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün akşam katıldığı bir televizyon programında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden bu yıl faydalanabilecek 2 milyon 200 bin kişiden 1 milyon 800 bininin başvuru yaptığını, yaklaşık bir milyon kişinin işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. SGK'nın normalde yılda ortalama 350-400 bin kişinin emeklilik işlemlerini gerçekleştirdiği bilgisini veren Bilgin, EYT düzenlemesi kapsamında kısa sürede yaklaşık 1 milyon kişinin işlemlerinin yapıldığına ve bu nedenle yoğunluk oluştuğuna dikkati çekti. Bilgin, EYT kapsamında başvuru yapanların yüzde 7'sinin gerekli şartları taşımadığından emekli olamadığını söyledi.Bakan Vedat Bilgin, haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtirken, "İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor" dedi. Bilgin, "Biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız" ifadelerini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız" şeklindeki açıklamasının ardından milyonlar emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ederken, 3 farklı zam senaryosu konuşuluyor. Seçim öncesi 7500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere yüzde 25 iyileştirme ve Temmuz ayı gelmeden emekli ve memura refah payı artışı olacağı konuşuluyor. Temmuz ayındaki zam oranının ise yüzde 30 olacağı tahmin ediliyor.Yapılan açıklamalar göre asgari ücret zammında yüzde 20, 25, 30 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Asgari ücrette yüzde 20'lik bir artış durumunda net 10 bin 207 lira, yüzde 25'lik artışta net 10 bin 632 lira, yüzde 30'luk artışta net 11 bin 57 lira olacağı tahmin ediliyor.