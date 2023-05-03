Marmaris’e İsrailli turist akını

Muğla'nın Marmaris ilçesine Panama bayraklı kruvaziyer "Crown İris" ile 1300 İsrailli turist geldi. Dün sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan 207 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide 1300 İsraili yolcu ve 700 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, halk oyunları gösterisiyle karşılandı. Liman işletmesi yetkilileri, yolcuların 13 yıl aradan sonra ilçeye deniz yoluyla gelen ilk İsrailli turist kafilesi oldukları için törenle karşılandıklarını söyledi.



ADEM ÜLKER

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